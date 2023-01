Marghera, bus dell'Actv perde 200 litri di gasolio dal serbatoio: traffico nel caos all'ora di punta

MARGHERA - Un grosso sversamento di gasolio sulla strada in via Fratelli Bandiera a Marghera ha rallentato a lungo il traffico questa mattina - 17 gennaio - alle 8 e causato alcuni scontri fra veicoli scivolati lungo il tratto di quasi un chilometro in cui un autobus dell'Actv aveva perso il carburante, per un guasto. Solo l'arrivo dei tecnici Actv, in tarda mattinata, ha permesso di iniziare a porre rimedio al caos che si era creato.

Lo sversamento dal civico 33 fino alla rampa in direzione Venezia e Mestre ha toccato l'ora di punta quando il traffico è più intenso. La polizia locale ha gestito la viabilità, rallentata per consentire l'intervento di riassorbimento e bonifica. Al lavoro anche i tecnici di Veritas, Guardie ai fuochi del porto e Sicurezza e ambiente per la bonifica dei tombini e la salvaguardia dell'area interessata.

Sarebbro stati sversati in strada circa 200 litri di gasolio.