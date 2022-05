Il sindaco Brugnaro: «Chi prenota la visita a Venezia avrà uno sconto sulla tassa»

VENEZIA - «Stiamo lavorando a un sistema premiante di prenotazione della città. Chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente, chi invece non prenota sarà soggetto a una tassazione più alta». Lo ha affermato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervistato da Rtl 102.5. «L'obbligatorietà - ha ribadito Brugnaro - partirà dal prossimo anno, dal 2023. Quindi chi viene a Venezia quest'estate, anche in giornata, non avrà l'obbligo di acquistare alcun ticket. A preoccupare sono i vacanzieri giornalieri, quelli che arrivano in maniera improvvisa la mattina e se ne vanno la sera. I flussi in giornata creano spesso intasamento», ha concluso.

