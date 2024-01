Venezia. Avvisa l'anziano che vogliono borseggiarlo: lo "puniscono" spruzzando spray urticante

VENEZIA - Di solito lo spray al peperoncino lo si usa per difendersi dai malintenzionati. A Venezia, però, i delinquenti hanno cominciato ad utilizzarlo come deterrente nei confronti di chi cerca di fermarli. È accaduto mercoledì sera davanti alla stazione ferroviaria, con un uomo che è dovuto farsi portare all'ospedale per i dolori e dove è rimasto fino a notte fonda. Tutto questo per aver avvertito un anziano residente al quale una coppia di rom stava per aprire lo zaino per impossessarsi del portafogli. Segno che i pesanti interventi delle forze dell'ordine da settembre in poi hanno innervosito anche i delinquenti, che si preparano però a tornare in forze per il periodo di Carnevale.

Intanto, questi si allenano con anziani e residenti distratti.

Non passa giorno che non ci siano segnalazioni di portafogli trovati tra le immondizie o in mazzo alle aiuole del piazzale della stazione.



DOLORI PER ORE

«È pazzesco, sono furente - racconta Monica Poli, una delle persone più attive tra i Cittadini non distratti, i volontari che dedicano il loro tempo libero a sventare borseggi (è famosa per i suoi video su TikTok) - mio marito stava tornando dal lavoro e aveva visto davanti agli imbarcaderi due borseggiatori che avevano puntato un anziano con zainetto ed è intervenuto per avvertire. Loro hanno inveito a parole e poi gli hanno spruzzato qualcosa negli occhi. Credo fosse spray al peperoncino, ma non quello venduto legalmente per autodifesa, perché ha avuto dolori per ore, non ci ha visto fino alle 3 del mattino. Siamo tornati a casa solamente all'alba mentre lui aveva ancora forti dolori e la pelle irritata. Forse si tratta di quegli spray che vendono per tenere lontani gli orsi in montagna. Ma, dico io, dove siamo arrivati? I delinquenti utilizzano armi per impedire che qualcuno li disturbi? Mi pare un mondo alla rovescia».

Monica Poli è anche l'anima social dei "Cittadini Non Distratti". I video su TikTok e Instagram "Attenzione Pickpockets!" sono ormai noti in tutto il mondo, con milioni di visualizzazioni e oltre 600mila followers stabili, che interagiscono e rilanciano. Degli aggressori nessuna traccia: l'anziano scelto come vittima del furto ha telefonato prontamente al 112, ma quando i carabinieri sono arrivati i due si erano già dati alla macchia da tempo.

«Quando sono arrivata io correndo - prosegue Poli - ho riconosciuto una coppia di ladri molto conosciuta e con diversi precedenti penali. Li ho fatti scappare, ma ormai stanno tornando in forze dopo un mese di relativa calma».



LA RITORSIONE

Dell'episodio di aggressione con lo spray urticante è stata sporta denuncia e si tratta ormai del secondo o terzo caso in cui i borseggiatori utilizzano la bomboletta per liberarsi di chi rompe loro le uova nel paniere.

Il primo episodio documentato risale alla sera di venerdì 10 novembre, quando un marinaio dell'Actv (l'azienda del trasporto pubblico) era stato stordito con lo spray urticante da una banda di romeni formata da tre uomini e una donna. Anche in quel caso aveva da poco sventato un borseggio a piazzale Roma ai danni di una turista, avvertendola. I tre uomini allora avevano aggredito prima verbalmente il marinaio, poi uno di loro lo aveva preso per lo zaino alle spalle, strattonandolo mentre un altro gli spruzzava spray al peperoncino sul viso.

«Questa situazione deve finire - commenta Poli e conclude - chi ha fato questa riforma della normativa penale per evitare l'intasamento dei tribunali non ha pensato alla tutela dei cittadini. Bisogna tornare alla procedibilità d'ufficio, altrimenti le bande faranno strage di portafogli anche nel 2024».