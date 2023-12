VENEZIA/TREVISO - Borseggiata in centro a Venezia da un ladro manolesta che pochi minuti dopo le ha alleggerito il conto corrente, prelevando più di 2mila euro. Vittima del furto, successo mercoledì sera, è una 64enne, ex prof di Lettere che fino a qualche anno fa insegnava al Riccati di Treviso e ora è in pensione. «Non mi sono accorta di nulla - spiega la donna - mi ero incamminata con un’amica verso la stazione ferroviaria e qualcuno mi ha aperto lo zaino che avevo in tasca e ha sfilato il portafoglio. Poi è andato a prelevare nello sportello bancomat più vicino prima che avessi il tempo di bloccare le carte».