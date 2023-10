VENEZIA - Venezia, black out in centro storico: centinaia di utenze senza luce da ore e gli hotel accendono le candele. Tgr trasmesso con mezzi di fortuna. La causa della mancanza di corrente sarebbe la rottura di un cavo interrato. Le zone interessate dal black out sono San Marco, Lista di Spagna, Santa Croce e Cannaregio. Anche la sede Rai di Palazzo Labia, che oggi ha mandato in onda il TgR con mezzi di fortuna dalla sede di Mestre. L'Enel è al lavoro per ripristinare il servizio.