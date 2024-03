PORDENONE - Sarà anche una questione economica, perché in quella zona gli affitti sono nettamente più abbordabili rispetto a quello che accade solo qualche metro più in là, verso il “vero” centro storico. Sarà anche una scelta isolata - per ora - ma è la classica rondine che si spera faccia primavera. Erano anni, infatti, che non si sentiva una notizia del genere in quell’area del centro storico. E si potrebbe proprio dire che per viale Trento - perché è di quella strada che si parla - sia iniziata la scalata verso la rinascita. Dopo anni di stagnazione, infatti, un nuovo negozio sta per aprire proprio lungo l’asta che collega piazzale Ellero dei Mille a piazza Risorgimento. E il nome evoca paesaggi esotici e soprattutto sapori lontani, ma sempre più apprezzati anche dai ristoratori. In viale Trento, infatti, è pronto a sbarcare “I profumi del Madagascar”. Nel dettaglio, aprirà un laboratorio e il negozio al dettaglio di corso Vittorio Emanuele II rimarrà attivo.

Perché l'apertura in viale Trento

È la prima notizia di questo segno nell’area. Viale Trento, per certi aspetti, si può inquadrare come una “sorella” altrettanto sfortunata di piazza Risorgimento. Quindi l’annuncio ha un po’ lo stesso sapore. Un’inversione di tendenza che si spera possa fare scuola. «I proprietari - ha spiegato l’assessore al Commercio, Elena Ceolin - ci hanno comunicato di voler investire su Pordenone. Per il laboratorio che aprirà in viale Trento c’è anche una seconda buona notizia: da Portogruaro, l’attività si sposterà interamente a Pordenone, perché i titolari credono nella nostra cittadina». E in questo caso anche in una strada che storicamente negli ultimi anni è sempre stata piuttosto refrattaria nei confronti degli investimenti commerciali. Di recente, infatti, sono state nettamente più le chiusure che le aperture. Anzi, nel post-pandemia si tratta a tutti gli effetti della prima riapertura di uno spazio sfitto.

Situazione affitti in città

Perché in viale Trento? L’attività che aprirà lunedì alle 16.30 con una degustazione di specialità del Madagascar è già presente nel contesto commerciale di Pordenone. Precisamente in corso Vittorio Emanuele II, quindi in pieno “salotto”. Il secondo spazio, invece, è dedicato ai ristoratori e ai gelatai, perché si tratta di un laboratorio dove nasceranno le specialità dedicate a chi le userà per rivenderle sul mercato. Gioca un ruolo non secondario, poi, il prezzario degli affitti di Pordenone. In viale Trento i canoni nel tempo si sono abbassati, soprattutto se li si paragona con quelli in alcuni casi anche molto elevati dei due corsi e del centro in quanto tale. Eppure si tratta di una strada che dal centro non è nemmeno così lontana. Anzi, è considerata ancora parte dell’area più strategica del capoluogo provinciale. Eppure negli ultimi anni ha sofferto. L’apertura di un solo negozio può generare l’effetto-traino? Nessuno ha in mano una sfera di cristallo, ma è la stessa speranza che si nutre in viale Marconi, dove l’arrivo di un maxi-atelier può letteralmente far svoltare la strada.