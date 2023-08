Incidente a Chioggia, bimbo di un anno e mezzo cade da due metri in un albergo: è grave

CHIOGGIA (VENEZIA) - Bimbo di un anno e mezzo è caduto da due metri da un albergo di Sottomarina. L'incidente nella mattinata di oggi, 26 agosto. Il piccolo, figlio di una coppia residente nella provincia di Verona, è ora ricoverato in ospedale a Padova con un grave trauma cranico. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Secondo alcuni, il bambino sarebbe caduto dalla tromba delle scale. Secondo altri invece, sarebbe precipitato dal balcone. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita.