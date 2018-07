«In centro a passeggio con il bikini» riesplode la polemica nelle spiagge

di Giuseppe Babbo

JESOLO - La polemica è tornata anche quest'anno, ed è riesplosa puntualmente negli ultimi giorni. Anche perché dopo le passeggiate lungo il marciapiedi in costumi sempre più micro, il passo successivo è stato quello degli acquisti nei negozi, sempre in abiti succinti. Oppure l'ingresso al bar per un caffè. In ogni caso sempre senza lasciare molto spazio all'immaginazione. Nel mirino sono finiti anche gli uomini, sia quelli che si siedono al tavolo del ristorante completamente a torso nudo oppure quelli che fanno acquisti vestiti solo con boxer o slip.