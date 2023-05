VENEZIA - Le immagini in anteprima della Biennale Architettura alle Corderie dell'Arsenale. Per la prima volta i riflettori della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia saranno puntati sull'Africa e sulla sua diaspora, «su quella cultura fluida e intrecciata di persone di origine africana che oggi abbraccia il mondo». Lo ha detto la scrittrice e architetta scozzese con cittadinanza ghanese Lesley Lokko, Curatrice della 18esima edizione dal titolo «The Laboratory of the Future - Il Laboratorio del Futuro», che sarà aperta al pubblico da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre 2023.

Nelle ambizioni di Lokko, la Mostra è stata pensata «come agente di cambiamento. È impossibile costruire un mondo migliore se prima non lo si immagina, a partire dagli effetti della decolonizzazione e della decarbonizzazione».