Tendine per bambini proibite in spiaggia a Bibione: scoppia il caso

di Marco Corazza

BIBIONE - Problemi di vicinato sul litorale di Bibione: scoppia la polemica sulle. A sollevare il problema è Mauro, papà di due bambini di 2 e 5 anni, che da tre passa le vacanze nella spiaggia del Comune di San Michele. «Bibione è una località con una vocazione ad ospitare le- precisa il genitore - In questi giorni sono andato al Lido del Sole per permettere ai miei bambini di divertirsi con il mare e la sabbia.e per riporre alcuni loro giochi. Ma da quest'anno ildi Bibione spiaggia non permette di portare nulla sotto gli ombrelloni nelle zone in concessione, nemmeno una piccola tenda per i bambini. In due giorni di mare con pioggia di notte e vento di giorno ho deciso di portare e aprire un tendalino, ma di continuo il servizio di spiaggia mi diceva di chiuderlo. Lo hanno imposto a me, che ho un bimbo di 2 anni, e perfino a una vicina di ombrellone che ha una piccina di 7 mesi».«A me pare che il dispositivo - prosegue Mauro - non tenga conto delle esigenze delle famiglie con bambini piccoli, e che sia assurdo che il servizio spiaggia imponga questo divieto senza eccezioni anche dopo le spiegazioni fornite dalle famiglie. Una soluzione è quella di cambiare il regolamento, in modo che il divieto non valga per i bambini, per esempio, al di sotto dei 10 anni».«Cerchiamo sempre di andare incontro ai bagnanti - spiegano dalla Bibione spiaggia - purtroppo abbiamo dovuto attivare queste norme perché in passato ci sono state delle lamentele dagli stessi vacanzieri. L'ottimale sarebbe che i turisti andassero sempre d'accordo, ma questo non accade».