BIBIONE - Rincorso, circondato e picchiato da cinque ragazzini per un rimprovero. Vittima della brutale aggressione un 33enne di Coloredo di Monte Albano (Udine). Polizia locale e carabinieri hanno sequestrato al gruppo di giovanissimi coltelli, stupefacente e un bilancino di precisione. Nei guai è finito in particolare un diciottenne di Fontanelle che aveva con sé una delle due armi da taglio, una roncola. Ma le indagini sono ancora in corso: gli investigatori stanno cercando di scoprire di chi fosse l’altro coltello e lo stupefacente, entrambi ritrovati in zona. Stando al racconto dei testimoni, la notte di Ferragosto della località balneare avrebbe fatto da sfondo a una vera e propria spedizione punitiva. Una furia scattata per un normale rimprovero a un gruppo di ragazzini, tutti provenienti dal Portogruarese e da Oderzo e Motta di Livenza (Treviso).

Non era ancora mezzanotte quando l’uomo in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo via Maia, a due passi dal centro di Bibione. Giunto in prossimità dell’incrocio con via Orsa Maggiore ha trovato il gruppo di ragazzi in mezzo alla strada. Il friulano li ha rimproverati, anche perché avrebbero rischiato di farsi investire da un’auto considerato il traffico della serata. Un richiamo che il gruppo non ha gradito: i cinque ragazzini (tra cui, pare, anche una ragazza) hanno inseguito il 33enne, per poi circondarlo e aggredirlo a suon di pugni. L’uomo ha riportato una vistosa ferita alla testa.

LE INDAGINI

La richiesta di soccorso è arrivata alla polizia locale che ha inviato alcune pattuglie. Con loro anche i carabinieri, arrivati come rinforzo dopo la segnalazione di quella che, inizialmente, pareva una rissa. Gli investigatori hanno quindi scoperto quanto era accaduto ma del gruppo non c’era più traccia. Il gruppo, a quanto riferito alle forze dell’ordine, era più nutrito inizialmente: in tutto erano una decina. Poi, alcuni di loro, si sono staccati per andare a punire quel ciclista impiccione. Il giovane, ferito, comunque non è in gravi condizioni.

Le ricerche degli investigatori hanno permesso di scoprire che i ragazzi si erano allontanati verso il luna park. Tutti sono stati identificati e trovati nelle vicinanze. Si tratta complessivamente di 11 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, tra cui una ragazza, provenienti da Oderzo, Motta, Cessalto, Portogruaro, Concordia, Fossalta di Portogruaro e Varese, molti dei quali già conosciuti dalle forze di polizia. Un testimone ha poi raccontato di aver visto che un giovane aveva gettato un coltello. A quel punto è scattata la perquisizione che ha permesso di ritrovare nella tasca posteriore dei pantaloni del diciottenne di Fontanelle una roncola con una lama da 7 centimetri mentre gli altri non avevano nulla addosso. Le ricerche degli investigatori hanno però permesso di scoprire lì vicino un coltello a serramanico con la lama da 9 centimetri oltre a una quindicina di grammi di hashish e a un bilancino di precisione. Tutto è stato sequestrato e per il giovane di Fontanelle è arrivata anche la denuncia a piede libero per il possesso dell’arma. Le indagini continueranno con l’analisi di tutti i filmati delle telecamere della zona. Qualcuno ha dei precedenti recenti: qualcuno dei componenti di questo gruppo un paio di settimane fa, sempre a Bibione, era già finito nei guai dopo un diverbio sfociato anche in quella occasione con un pestaggio.