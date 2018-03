Giovane s'addormenta nel cassonetto e si risveglia al centro rifiuti

VENEZIA – Un giovane bengalese di 24 anni si è addormentato in un bidone della spazzatura e si è risvegliato al Centro trattamento rifiuti: è stata un'impiegata del centro, nel tardo pomeriggio di ieri, a contattare il 113 per segnalare la presenza di un uomo all’interno della zona compostaggio. I poliziotti intervenuti dopo aver identificato il giovane – classe 1994, nazionalità bengalese, clochard, pregiudicato – hanno chiesto l’intervento del 118 poiché lo stesso appariva in stato confusionale. Il ventiquattrenne ha spiegato di essersi probabilmente addormentato in un bidone dell’immondizia. Da lì si presume che sia stato caricato da uno dei mezzi di raccolta rifiuti e poi scaricato al centro trattamento rifiuti, ove è stato sorpreso a girovagare.

I sanitari hanno quindi trasportato il bengalese al Pronto Soccorso dell’Ospedale All’Angelo per le cure del caso.

