Reyer, continua la risalita: batte Treviso, blinda i playoff ed ora è quarta

VENEZIA - L'Umana Reyer fa suo il derby sulla Nutribullet Treviso e stacca il matematico pass per i playoff con due turni d'anticipo. Al Taliercio gli orogranata piegano 78-68 i cugini in scia fino a metà terzo quarto (48-47 dopo aver trovato anche il sorpasso) quando le triple di Tonut e Brooks spostano l'inerzia della sfida. Prestazione sontuosa dell'ala ex Milano che spacca in due il derby nell'ultimo periodo, ma indicazioni di crescita arrivano pure da Jordan Morgan che per una sera fa le veci di uno spento Mitchell Watt e ormai è ampiamente davanti a Echodas nelle gerarchie.

Per la Reyer sesta vittoria consecutiva in campionato, playoff blindati e quarto posto (32) da difendere nei prossimi 80' con Pesaro e Milano dall'assalto di Derthona. Derby caratterizzato dalle assenze: Vitali si limita a un allenamento personale prepartita col preparatore Renzo Colombini, Theodore resta a riposo precauzionale e tornerà domenica a Pesaro mentre Daye va in panchina per far numero. In casa Nutribullet out Chillo e il neoarrivato Erick Green, rallentato dal tardivo rilascio del visto.

Quintetto di partenza De Nicolao, Tonut, Bramos, Brooks, Watt in un avvio tutto trevigiano all'insegna del tiro perimetrale (6-0) mentre Venezia fatica sbattendo internamente contro Sims. Tonut è il primo ad accendersi e sulla tripla di De Nicolao gli orogranata si portano a contatto (8-6) anche se nel pitturato il centro trevigiano resta l'insidia principale e De Raffaele alza il tonnellaggio accoppiandogli Morgan. Treviso corre bene il campo, intanto quello fra Morgan e Sims diventa un duello ad altissima fisicità e l'approccio dell'ex Kazan è ottimo nell'impattare 12-12. Quando Imbrò prova a far scappare i suoi (17-12) gli orogranata piazzano un 9-0 tutto circolazione, controllo dei rimbalzi (alla fine dominio 42-33 con 10 offensivi), attacchi dalla linea di fondo e tiro pesante per un repertorio completo che vede sempre lo zampino di un positivissimo Morgan.

Il quarto va in archivio 21-19. Stone vuole cavalcare il momento del proprio centro, che al cambio è salutato da applausi scroscianti, poi De Raffaele va col quintetto atipico e Brooks da cinque per non dare punti di riferimento: la Reyer si diverte (28-21). E' un bel derby, Venezia alza il ritmo (33-25), Treviso si affida al fisico di Sims (33-28) in un colpo su colpo continuo, peccato alcune difese leggere e dall'arco Sokolowski ricuce 42-39 all'intervallo.

La Reyer si ripresenta con Watt ma l'avvio è poco energico e gli ospiti mettono la freccia con Russell (46-44), subito però imitato da Brooks per il controsorpasso in una fase molto spezzettata dai fischi arbitrali. Che Watt non sia in serata lo conferma il quarto fallo personale, meglio dare fiducia a Morgan che ha il merito di attirare raddoppi in area creando spazio sul perimetro: immediati i centri di Brooks e Tonut, la Reyer torna a condurre 54-47. L'asse Stone-Morgan si intende a meraviglia (57-48), il problema è la rapidità di Russell che nessuno riesce a tenere ma alla mezzora è sempre testa avanti 60-52. Vantaggio che sale in doppia cifra sulle giocate di un Brooks in formato deluxe (68-56).

È il momento di dare la spallata finale e la Reyer prova a costruirsela sulla difesa ma Treviso non è della stessa idea (68-61) anche perché si segna col contagocce e le palle perse rischiano di fare la differenza. L'uscita per falli di un negativo Watt spinge De Raffaele a giocare senza centro, per l'ennesima volta è Brooks a spaccare l'equilibrio dal perimetro (75-62 con doppia-doppia da 25 punti, 5/7 dall'arco e 10 rimbalzi). A un giro di lancette Treviso si affida alle triple di Bortolami (75-68) ma il derby è segnato: la chiude 78-68 Tonut da tre.



