La Reyer batte Derthona e dedica la vittoria al patron Brugnaro (che migliora ma resta ricoverato)

La Reyer Venezia batte Derthona e dedica la vittoria al patron Luigi Brugnaro: sono stabili, in miglioramento, le condizioni di salute del sindaco di Venezia ricoverato dalla tarda serata del 24 marzo in ospedale a Padova a seguito di un malore. Ora si trova ricoverato nel reparto di medicina generale, dove ieri è stato trasferito dalla Terapia Intensiva. Brugnaro, che è apparso di buon umore, dovrà rimanere ricoverato ancor per alcuni giorni necessari per completare una serie di esami.

La vittoria degli uomini di De Raffaele arriva grazie a un ottimo 3° quarto aperto con la tripla di Brooks poi Tonut fa 5-0. Risponde Wright, poi arrivano 4 punti di Watt, e poi Macura al ferro. Tap-in di Daum, altri due punti di Watt, back-door Macura. Theodore serve Watt per la schiacciata. Con 5'23" Jeff Brook firma da sotto il 43-34 e Ramondino chiama timeout con qualche problema difensivo. Tripla di Daum, Theodore da sotto replica subito poi Watt riceve un antisportivo da Wright, liberi 45-37 con 3'20". Per 4'30" la Bertram non segna, Brooks da tre si, e anche Stone con 1'20" alla sirena. Al 30' 56-39. Segue una pericolosa amnesia nell'ultimo quarto con gli avversati che si avvicinano fino al -3 ma poi il quintetto granata serra le fila e chiude 69-61, aveva però perso di 12 all'andata in Piemonte.