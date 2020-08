Barchino si rovescia in canale per il moto ondoso: 3 feriti

VENEZIA - Un barchino, piccola imbarcazione a motore, con a bordo 3 persone si è ribaltato a causa del moto ondoso creato da un'altra imbarcazione che procedeva a velocità sostenuta a Venezia. L'incidente si è verificato nel canale di San Nicolò all'altezza dell'isola della Certosa. I naufraghi sono stati recuperati da un'altra barca presente in zona che ha allertato la Guardia Costiera di Venezia. Il personale, giunto sul posto, ha coordinato le motovedette delle altre forze di polizia e di soccorso nel frattempo giunte in zona. Le tre persone non hanno riportato alcun danno fisico. Successivamente il barchino è stato riportato a galla e messo in sicurezza dai Vigili del fuoco. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica di Venezia. © RIPRODUZIONE RISERVATA