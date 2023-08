Paura a Venezia. Si rovescia un barchino con 3 persone a bordo alla bocca di porto di Punta Sabbioni vicino al Mose

per il rovesciamento di un barchino: in salvo le tre persone a bordo, soccorsi dai natanti di passaggio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa lagunare l’imbarcazione di marittima MB 1171, hanno provveduto al recupero dell’imbarcazione. Il barchino che presenta una falla è stato agganciato alla gru della motobarca dei vigili del fuoco per essere trainato in questo momento in un cantiere nautico. Sul posto per i soccorsi anche natante della guardia costiera. Allertato anche l’elicottero Drago 149 che si è portato sul posto.