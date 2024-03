Venezia. Barchino "jet" a tutta velocità in rio Novo, denunciato il 22enne alla guida: sanzioni per oltre 2mila euro

VENEZIA - È stato individuato uno dei protagonisti delle bravate in barchino. Si tratta di un 22enne veneziano che, pochi giorni fa, aveva attraversato a tutta velocità rio Novo, con una città completamente avvolta dalla nebbia. Il video, ripreso da qualche passante, era diventato virale sui social: nel filmato prima si sente il motore, poi, dalla nebbia, sbuca quel barchino verde-azzurro che plana sull'acqua incurante di quanto potesse accadere alle imbarcazioni ormeggiate.

Il video dura solo pochi istanti, poi il giovane al timone sparisce dall'inquadratura poco dopo i tre ponti.

Una bravata che poteva avere conseguenze molto gravi: solo per miracolo, infatti, non c'è stato un incidente considerando quelle condizioni meteo. La polizia locale, grazie all'utilizzo delle telecamere, è riuscita appunto a individuare il responsabile. Il giovane si è scusato, ma questo non gli eviterà comunque una denuncia per pericolo alla navigazione e una maxi sanzione amministrativa. In tutto, un conto che oltrepasserà di sicuro i duemila euro.

IL TAXI

C'è un altro protagonista di video virali che la polizia locale sta cercando: qualche giorno fa quasi non c'era un cellulare cittadino che non avesse inoltrato agli amici il filmato in cui si vedeva il comandante di una barca che sembrava un taxi divertirsi a riprendere gli esiti del suo moto ondoso. Poco più di trenta secondi in cui un'imbarcazione, con la bandiera italiana in bella vista e le barche ormeggiate a saltare sull'acqua. Cofani, open, barche nuove, tipiche, in legno: nessuna è stata risparmiata da un gesto condito dalla colonna sonora scelta: "Onda alta" di Dargen D'Amico.

Un taxi, però, è una barca ancora più riconoscibile di un comune cofano. Difficile, quindi, pensare che chi era alla guida possa farla franca. Dovrebbe essere solo questione di giorni: la polizia locale sta concentrando le ricerche proprio focalizzando le immagini delle telecamere nel tratto interessato dalla sua folle corsa. Anche per il tassista le sanzioni saranno decisamente alte.