MIRANO (VENEZIA) - In tantissimi per dire addio al piccolo Andrea Marigo, il 12enne investito mentre era stava tornando in casa in bicicletta. L'ultimo saluto oggi, 14 giugno, nel campo sportivo parrocchiale di Campocroce, frazione di Mirano, dove il padre Giancarlo ha lanciato un appello: «Spero che le cose migliorino, i bambini devono poter viaggiare sicuri per le nostre strade».