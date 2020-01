Blitz al Parco Albanese, un arresto per spaccio

MESTRE - Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia locale. Mercoledì pomeriggio una pattuglia del Nucleo Cinofilo ha arrestato un cittadino nigeriano, E. E. di 30 anni. Nel corso di un’operazione di controllo al Parco Albanese, gli agenti sono intervenuti dopo aver notato la presenza sospetta dello spacciatore nella zona delle "Piramidi".



Dopo aver richiesto il supporto di un’altra radiomobile del Corpo ed essersi coordinata con la pattuglia di militari di stanza in loco, l'unità cinofila si è diretta verso l’individuo, volto già noto al personale della Polizia locale. Alla vista dell’autovettura di servizio l’uomo ha cercato di disfarsi della droga, gettando in mezzo alla vegetazione due involucri di colore bianco, e poi ha tentato inutilmente la fuga a bordo della sua bicicletta. Grazie al fiuto dei cani dell’unità cinofila è stata recuperata l’intera quantità di stupefacente: 80 dosi di marijuana. Il nigeriano, con precedenti e più volte arrestato per spaccio, è stato condotto nella camera di sicurezza del Corpo dove ha trascorso la notte in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto.



Per il cittadino africano è scattato il divieto di dimora, il processo si terrà a marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA