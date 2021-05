Antonio Fantin, oro e record del mondo sui 100 sl ai campionati europei

Il campione e primatista mondiale Antonio Fantin protagonista assoluto nelle prime due giornate di gare agli Europei Paralimpici di Funchal (Portogallo): ha realizzato, per ora, addirittura 3 primati; 2 mondiali e 1 italiano. Due dei quali proprio di mattina e cioè quello italiano nei 100 dorso e nei 100 stile e a ripetersi in quest’ultimo a distanza di poche ore l’uno dall’altro nel pomeriggio. Ad inaugurare la serie era stato nella mattina del 16 quello tricolore nel dorso che poi in finale gli consentì di conquistare la medaglia di bronzo ben sapendo che questa è una specialità a lui non molto congeniale. Ma il capolavoro Fantin lo ha realizzato lunedì mattina stampando il primato mondiale prima nelle batterie dei 100 stile e poi nel pomeriggio nella finalissima, accompagnata dalla medaglia d’oro, rispettivamente con i favolosi tempi di 1’04”01 (31”13 e 32”88 ai 50 metri) e addirittura 1’03”76 (31”14 e 32”62) frantumando a distanza di poche ore il record da lui detenuto di 1’04”52 e stabilito di recente in Coppa del Mondo a Lignano.



Nelle qualifiche portoghesi aveva messo in riga avversari difficili come il francese Laurent Biglietto (1’09”09) ed il greco Georgios Sfaltos (1’11”08) distanziandoli rispettivamente di 5”08 e 7”07. Non contento dell’impresa realizzata nella mattinata il nuotatore di Bibione si è ripetuto nel pomeriggio nella superfinalissima dei 100 stile che le ha consentito di conquistare un pesantissimo oro, battendo il russo Oleksandr Komarov (1’07”12) e il cubano Perez Escalona (1’07”60) precedendoli di 3”36 e 3”84. “In gara mi sono sentito subito benissimo e anche se assieme al mio allenatore, Matteo Poli, avevamo concordato una nuotata moderata - ha raccontato il primatista mondiale della S6 - dopo i primi 50 metri sentivo che potevo farcela ed ho tentato”. “Sono molto contento perché questa stagione è iniziata benissimo e sta continuando ancora meglio - ha concluso il 19enne nuotatore azzurro - . Soprattutto nei 100 stile in questi mesi abbiamo fatto un grande miglioramento (1’05”15 in febbraio e 1’03”76 ora n.d.r.). In mattina ho voluto provare subito a spingere forte e cercare di fare il tempo e nel pomeriggio l’obiettivo era quello di mettere la mano davanti a tutti e cercare di migliorare qualcosa rispetto alla mattina. Le sensazioni in acqua sono fantastiche e speriamo continuino così come in questi giorni”. Felicissimo e tra i primi a complimentarsi con il primatista veneziano il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Roberto Valori. “Eccezionale prestazione di Antonio Fantin che va a far da cornice ad un quadro bellissimo - ha osservato - . Le già 17 medaglie (diventate poi 28 n.d.r.) che ci hanno portato nel primo giorno di gare a primeggiare nel Medagliere generale ci stanno facendo sognare. I ragazzi hanno lavorato molto e bene, sono fiducioso e fiero di loro”. Gli Europei per Antonio proseguono oggi (mercoledì) con i 400 stile; giovedì con i 50 stile e sabato con i 50 delfino senza considerare le varie staffette.