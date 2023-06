Bruxelles. Casa a fuoco, giovane di 29 anni di Fiesso d'Artico muore nel rogo

FIESSO D'ARTICO - Lavorava da due anni come responsabile della comunicazione a Bruxelles di una Ong che si occupa di agricoltura biologica. Per questo era anadata a vivere nella capitale belga a Etterbeek, un comune alle porte di Bruxelles. Sabato mattina è stata trovata morta in quell'appartamento dai vigili del del fuoco a causa di un rogo le cui cause sono ancora sconosciute. Si chiamava Anna Tuzzato, aveva 29 anni, era di Fiesso d'Artico e si era laureata in Comunicazione a Padova.

Lascia i genitori e due sorelle. Anna morta nel sonno. Le fiamme si sono sviluppate dalla cucina a pianterreno. La tipica casetta belga a tre piani aveva in quello più alto la stanza da letto dove Anna Tuzzato è stata trovata morta a causa del fumo che ben presto ha raggiunto la parte alta dell'abitazione.