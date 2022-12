Fidanzati morti nella Grenfell Tower, l'amore di Gloria e Marco diventa un musical

SAN STINO - Sono racchiusi in un sì per sempre che non ha confini. Sono fonte di ispirazione per chiunque voglia essere testimone dell'amore, della vita oltre la vita. Con amicizia e rispetto questo è il nostro omaggio a Gloria Trevisan e Marco Gottardi. La voce fuoricampo ha preceduto, l'altra sera, l'apertura del sipario al Pascutto su Gloria e Marco una storia d'amore, il musical inedito messo in scena da Gli Apostrofi, il cast di tredici attori trevigiani accompagnati dal corpo di ballo. Della tragedia della notte del 14 giugno 2017 alla Grenfell Tower nel musical non si è fatto cenno: per Marco e Gloria il regista Fabio Verducci ha immaginato una storia alternativa. E' andato in scena un racconto di vita, di amore e di amicizia, come se la tragedia non fosse accaduta. Ad interpretare Marco è stato Salvatore Mannino, Gloria era Veronica Cortese. Sono stati bravi nell'interpretazione molto vicina alla realtà, anche nei dettagli come l'abbigliamento che abitualmente vestivano Marco e Gloria. Sono stati ricostruiti momenti di vita dei due ragazzi ripercorrendo le fasi di quando erano bambini e poi giovani architetti brillanti, pieni di sogni ed aspettative. Sono state ricordate le passioni di Marco per le grandi feste e le grigliate con gli amici, per i viaggi in motocicletta e per la Vespa di papà Giannino. E' stato raccontato che Gloria, dagli occhi castani e dai capelli biondi, aveva un grande cuore ed un grande amore per il suo Marco. Quattro attori hanno presentato alcuni dialoghi tra genitori. Hanno dialogato anche con i loro figli suscitando forte emozione nel pubblico. Di grande effetto anche le coreografie curate da Alice Urban. Sul palco le scene ricche di luci multicolori con la prevalenza del bianco.



I COLORI



Di bianco, in molte uscite, erano vestiti gli attori ed i ballerini. Erano bianchi anche i dieci cubi che sono serviti a creare le scene. Una scelta che ha trasmesso negli spettatori, posti in teatro tutti esauriti da un paio di mesi, il significato di un amore, quello di Marco e Gloria, grande, puro e bello. Canzoni e musiche hanno intervallato i dialoghi ed i monologhi degli attori ed i balletti. Mi porterò a casa un pezzetto in più di loro, del loro amore - ha concluso Emanuela, la mamma di Gloria - auguro che questo amore entri anche nel cuore e nelle anime di voi che siete qui stasera e vi dia tutta la gioia che Gloria e Marco continuano a darci attraverso tutti voi. Poi, sul palco sono saliti dieci ragazzi, gli amici di Marco e Gloria rappresentati nel musical, ed i ragazzi che hanno curato la serata organizzata da Grenfellove, la Fondazione voluta dai genitori di Marco.