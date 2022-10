CAMPOSAMPIERO - Una stanza dotata di apparecchiature che stimolano i sensi, in particolare, la vista, l’udito, il tatto e l’olfatto sarà realizzata all’istituto comprensivo di San Giorgio delle Pertiche per ricordare Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due fidanzati e architetti di Camposampiero e San Stino di Livenza, morti a Londra nel drammatico incendio della Grenfell Tower nel giugno del 2017.

In onore dei due ragazzi veneti che hanno perso tragicamente la vita nel rogo del grattacielo londinese assieme ad altre 70 persone, è sorta la fondazione Grenfellove che ha lo scopo di migliorare la sicurezza degli edifici in generale e rendere più disponibile a tutti l’accesso scolastico, favorendo l’inclusività delle persone più “fragili”.



L’ACCORDO

Per questo giovedì prossimo, 20 ottobre, si terrà un incontro a San Giorgio tra i genitori dei ragazzi, Manuela e Loris Trevisan e Daniela e Giannino Gottardi, con l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica per mettere a punto gli accordi per la realizzazione dell’aula chiamata in gergo “stanza Snoezelen”, un‘idea particolarmente indicata per i bambini diversamente abili che potranno beneficiare di una terapia specifica di apprendimento. La medesima iniziativa è già stata inaugurata a San Stino di Livenza, il paese natale di Marco Gottardi, nei giorni scorsi, con l’aula delle farfalle presso la scuola materna del paese. Per quanto riguarda la copertura economica della stanza “speciale” riservata ai bambini più in difficoltà, sabato scorso al teatro Romano Pascutto di san Stino di Livenza, in occasione della celebrazione del 4. anno della nascita della fondazione Grenfellove, sono stati raccolti dei fondi per contribuire ai costi dello spazio che sarà dedicato a Gloria e Marco. Davanti ad un teatro completamente gremito si sono esibite l’orchestra della speranza onlus e l’Academy danza di San Stino di Livenza.



LA SOLIDARIETÁ

Il ricavato della serata sarà raddoppiato dalla Fondazione Mediolanum Onlus esplicitamente per realizzare la stanza Snoezelen anche a San Giorgio. Sono tante le manifestazioni organizzate dall’associazione sorta per non dimenticare i due fidanzati come le borse di studio consegnate nei giorni scorsi al liceo artistico statale “Amedeo Modigliani” di San Stino di Livenza e ad una studentessa dell’università Iuav di Venezia. Grande attesa, intanto, per l’anteprima del musical dal titolo “Gloria e Marco una storia d’amore” previsto per sabato 3 dicembre al teatro Romano Pascutti a San Stino. Per quanto concerne, infine, il processo in corso in Inghilterra sulle cause e sulle responsabilità dell’incendio di oltre 5 anni fa, l’inchiesta pubblica e’ terminata a inizio estate.Gli esiti saranno resi pubblici il prossimo anno e solo dopo potrà iniziare il processo penale. Giannino Gottardi, il papà di Marco, stima che la conclusione del procedimento non avverrà prima del 2024.