CAMPOSAMPIERO - Il processo penale nei confronti dei presunti responsabili dell’incendio del grattacielo Grenfell Tower a Londra avvenuto la notte del 14 giugno del 2017 nel quale persero la vita settanta persone tra le quali i fidanzati e architetti Veneti Gloria Trevisan, allora 26enne, di Camposampiero, e Marco Gottardi, all’epoca 27enne di San Stino di Livenza, non inizierà prima del 2025.



L’ITER

L’ipotesi avanzata dal papà di Marco, Giannino Gottardi, è suffragata dai vari atti della vicenda giudiziaria che le famiglie italiane stanno seguendo passo dopo passo: «Entro il prossimo mese di giugno saranno rese pubbliche le conclusioni della commissione d’inchiesta londinese - spiega papà Giannino -. La Polizia Metropolitana di Londra si prenderà un semestre per valutare tutti i carteggi dell’inchiesta e si arriva così a fine 2023. Con ogni probabilità l’intero 2024 sarà l’anno in cui il pubblico ministero inglese si riserverà per analizzare tutte le prove e redigere la lista delle persone fisiche e delle persone giuridiche da portare in giudizio. I tempi sono lunghi».

«Già si sapeva alla vigilia, ma nel corso delle indagini e delle testimonianze raccolte dagli inquirenti abbiamo capito che, tenuto conto di tutto, il processo penale non inizierà prima di due anni».



LE ATTIVITÀ

Nel frattempo non si fermano le attività della fondazione “Grenfellove Marco e Gloria onlus”, la realtà voluta fortemente dai genitori e dagli amici dei ragazzi morti nel terribile rogo londinese che non solo vuole ricordare Marco e Gloria ma si batte per la sicurezza degli edifici e migliorare l’accesso scolastico favorendo l’inclusività delle persone disabili.

Un esempio è la stanza ipersensoriale donata dalla fondazione nelle scuole di San Giorgio alcuni mesi fa. Sabato 1 aprile la compagnia teatrale “Gli Apostrofi” di Treviso porterà in scena il musical “Gloria e Marco una storia d’amore” al cinema teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. L’inizio dello spettacolo è alle 21 mentre l’ingresso è gratuito con offerta libera.

«Nello spettacolo non si parla della tragedia avvenuta a Londra- spiega Giannino Gottardi - ma della storia d’amore di Marco e Gloria, della grande amicizia con moltissimi ragazzi e ragazze che li hanno conosciuti e amati e si parla anche di valori e ideali che sono importanti da condividere e ricordarci».



LO SPETTACOLO

Lo spettacolo dedicato ai due innamorati che hanno perso la vita in modo assolutamente incomprensibile tra le fiamme di un grattacielo nei sobborghi di Londra sei anni fa è alla sua seconda rappresentazione: la prima, molto apprezzata dal pubblico, si è svolta al teatro Romano Pascutto di San Stino di Livenza, lo scorso 3 dicembre e ha visto il teatro completamente gremito.

Il prossimo 1 aprile il musical si terrà a San Giorgio delle Pertiche dove Gloria trascorse gran parte della propria vita terrena. L’evento ha il patrocinio della Regione e dei comuni di Camposampiero, San Giorgio e San Stino di Livenza ed è realizzato in collaborazione con la parrocchia di Giorgio delle Pertiche.