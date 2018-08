West Nile, l'emergenza non si ferma: altri 4 contagiati dal virus

di Marco Corazza

Virus del Nilo, non si ferma l'emergenza. In questi ultimi 2 giorni al dipartimento di prevenzione dell’Ulss4 sono stati segnalatidal virus West Nile, di cui 2 residenti nei comuni del Veneto orientale.Il primo caso riguarda una donna di 46 anni residente a; il secondo un uomo di 55 anni diper entrambi non è stato necessario il ricovero in quanto la malattia si è manifestata come una semplice sindrome influenzale. Il terzo caso ha riguardato un settantottenne residente nell’ambito della Città metropolitana che ha soggiornato a, il quarto caso un bresciano di età avanzata che ha soggiornato ad. Per entrambi è stato necessario il ricovero in ospedale.Come da prassi, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha aggiornato costantemente i sindaci dei comuni dell’Ulss4 sull’evolversi della situazione, ricordando loro la necessità di applicare il “Protocollo regionale di sorveglianza integrata e misura di lotta dei vettori” che prevede la disinfestazione larvicida e adulticida della zanzare nelle aree in cui la persona sarebbe stata punta dalla zanzara infetta, ma anche disinfestazioni ad ampio raggio attorno al luogo di residenza della persona contagiata.