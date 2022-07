Allarme bomba alla stazione di Santa Lucia a Venezia: circolazione sospesa

VENEZIA - Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia oggi pomeriggio, 28 luglio 2022. Il traffico dei treni è attualmente sospeso - e la circolazione bloccata a Venezia-Mestre - per l'intervento delle forze dell'ordine. In particolare sono stati fermati il Frecciarossa da Milano Centrale, arrivato a Mestre alle ore 18, e quello da Fiumicino Aeroporto, giunto alle ore 18.23. Il Frecciarossa per Napoli Centrale è stato fatto partire da Venezia Mestre alle ore 18.38, quello per Roma Termini parte da Venezia Mestre alle ore 19.38.

APPROFONDIMENTI TESSERA Marco Polo, allarme bomba rientrato: nato da un equivoco tra un...

Bus aggiuntivi

L'Actv ha attivate corse aggiuntive degli autobus sulla tratta che va da Piazzale Roma fino alla Stazione Ferrovia di Mestre, per agevolare il deflusso dei viaggiatori dalla stazione di Santa Lucia e la prosecuzione sulla rete ferroviaria da quella in terraferma.

La telefonata alla Questura

Una telefonata alla Questura che segnalava la presenza di una bomba alla stazione di Santa Lucia di Venezia ha fatto scattare l'allarme nello scalo ferroviario che, in base ad una procedura codificata di sicurezza, è stato evacuato dalle forze dell'ordine. Sono in corso le operazioni di bonifica della stazione, che vedono impegnati gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco.

L'allarme bomba al Marco Polo

Pochi giorni fa un altro allarme bomba, subito rientrato perchè in realtà frutto di un equivoco, era scattato all'aeroporto Marco Polo di Tessera.

+++Notizia in aggiornamento++