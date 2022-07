Marco Polo, rientrato l'allarme bomba: nato da un equivoco tra un passeggero e lo steward. Disagi e ritardi per i passeggeri

VENEZIA - Allarme bomba oggi pomeriggio, 26 luglio, in un aereo diretto a Vienna fermo in pista all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il velivolo è rimasto per alcune ore bloccato sulla pista di decollo dell'aeroporto dopo la segnalazione di un allarme bomba. Sulla pista sono intervenuti gli artificieri della Polizia per le verifiche e i vigili del fuoco. A bordo del velivolo vi erano 157 passeggeri più sei uomini dell'equipaggio. I turisti sono stati fatti sbarcare e portati in sicurezza all'interno dell'aerostazione. L'aeroporto è rimasto bloccato per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori.

Allarme rientrato

È stato un fraintendimento tra le parole di un passeggero e di uno steward a far scattare l'allarme bomba per un volo Ryanair in partenza da Venezia e diretto a Vienna. Lo confermano fonti investigative. L'allarme, per il quale erano intervenuti gli artificieri e i vigili del fuoco, è rientrato poco dopo le 19. Inevitabili i ritardi che si sono accumulati sia in partenza che in arrivo al Marco Polo di Tessera.