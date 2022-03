L'ex di Mario Balotelli è la nuova fiamma di Alberto Franceschi, rampollo di Grafica Veneta ed ex di Alice Campello

MESTRE/PADOVA - Il gossip in salsa veneta arriva dal settimanale "Chi" e viene definito dalle riviste "rosa" un incrocio tra wags. Dayane Mello, modella 33enne brasiliana, ex fiamma del calciatore Mario Balotelli, ha una relazione con il 26enne padovano Alberto Franceschi, manager e modello, figlio del patron di Grafica Veneta, Fabio, ed ex fidanzato dell'attuale "regina delle inflencer" e fra le più note wag, la mestrina Alice Campello in Morata, figlia a sua volte del noto concessionario Fiat Andrea.

La loro storia d'amore era finita nel 2016 poco prima che lei iniziasse la relazione con il calciatore della Nazionale spagnola e ora alla Juventus, Alvaro Morata, dalla quale sono nati 3 figli.

Franceschi jr è nato a Trebaseleghe nel 1995 e si è laureato all’Università di Padova, ha lavorato qualche anno per il padre prima di aprire una sua azienda nel campo della moda: con il marchio Hyde & Jack si occupa di sneakers made in italy. La sua passione principale sono le auto sportive, già nel 2016 guidava una Ferrari nera e una Maserati (regalatagli dal padre per la sua laurea e fatta rivestire di velluto nero).

Dayane Mello

Alberto Franceschi sta frequentando quindi Dayane Mello come assicura un'altra nota influencer e gossippara Deianira Marzano: in un post ha condiviso la foto dove i due si baciano alla festa del 33.mo compleanno di Dayane (il 27 febbraio scorso). Dopo la reclusione nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip e la discussa partecipazione al reality show brasiliano “La Fazenda”, la modella ha un nuovo amore padovano.