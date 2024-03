Ferirono gravemente a coltellate due turisti australiani: arrestati due veneziani

VENEZIA - Due persone sono state arrestate dalla squadra Mobile per aver accoltellato due turisti Venezia . L'accusa per entrambi gli aggressori è di lesioni aggravate continuate. Il fatto è avvenuto lo scorso ottobre nei pressi del Ponte dell'Accademia. I due australiani avevano incrociato gli aggressori,lungo una calle, ed era nata una discussione poi degenerata. Uno degli aggressori ha estratto un coltello a serramanico con il quale ha colpito i due turisti, ferendoli gravemente. Portati in ospedale, le due vittime sono state ricoverate e hanno avuto poi una prognosi di oltre 40 giorni. Sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia, il tribunale lagunare ha emesso l'ordine di custodia cautelare per i due indagati.