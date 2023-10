VENEZIA - Qualche parola di troppo, forse un apprezzamento verso una ragazza. È bastato questo, martedì notte, per accendere sul ponte dell’Accademia la miccia di una rissa costata a due turisti australiani un’operazione e il ricovero su un letto dell’ospedale Civile per via di una coltellata inferta da due cittadini dell’Est Europa sulle cui tracce, ora, si è messa la squadra Mobile della Questura.



LA RISSA

Era da poco passata la mezzanotte quando una comitiva di turisti arrivati a Venezia dall’Australia ha incrociato due uomini dell’Est sul ponte dell’Accademia. Da un lato i turisti, su di giri, forse ubriachi dopo una serata passata a Santa Margherita; dall’altro i due: sarebbero stati loro, secondo il racconto fatto dai testimoni alla polizia, a dire una battuta e fare un apprezzamento nei confronti di una ragazza del gruppo. Per difenderla, i ragazzi che erano con lei, si sono stretti attorno ai due e hanno iniziato a minacciarli e, poi, a cercare di aggredirli. La coppia di uomini si è difesa e all’improvviso, nel bel mezzo della zuffa, uno dei due ha estratto un coltello ferendo due australiani. Con la coppia di amici a terra sul legno dell’Accademia, gli aggressori se la sono data a gambe mentre gli altri componenti del gruppo chiamavano l’ambulanza.



AL CIVILE

All’arrivo dei medici del Suem 118, la situazione dei feriti è sembrata subito seria. Entrambi, con ferite di arma da taglio, sono stati portati al Santi Giovanni e Paolo. Il primo, di circa quarant’anni, è stato subito portato in Chirurgia e operato: ora è ricoverato in Terapia intensiva per il decorso post-operatorio. Il secondo turista, di qualche anno più giovane, è stato medicato e ricoverato in osservazione in lungodegenza. Gli agenti della Mobile stanno cercando di stringere il cerchio attorno ai due aggressori, attraverso il racconto dei testimoni e le immagini delle telecamere di sicurezza.



IL PRECEDENTE

L’accoltellamento arriva dopo l’aggressione in zona Toletta ad un venticinquenne picchiato da tre persone che gli avevano chiesto una sigaretta.