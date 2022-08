VENEZIA - Aggressione nel carcere di Santa Maria Maggiore: «I detenuti hanno picchiato furiosamente i poliziotti». In un comunicato la Fp Cgil ha espresso «solidarietà ai poliziotti penitenziari, che nella giornata di ieri 31 luglio 2022 sono stati oggetti di una terribile aggressione da parte di alcuni detenuti, riportando una

prognosi di 25 giorni di malattia, mentre cercavano di calmare altri detenuti, che sbattevano le

inferriate con le pentole».

La Fp Cgil sottolinea come fosse già statab segnalata la pericolosità della situazione per il personale del carcere. Si legge nel testo: «Episodi del genere non dovrebbero accadere o per lo meno essere rari,

purtroppo nel Carcere di Santa Maria Maggiore di questi episodi ne sono accaduti tanti. Nel mese di giugno, avevamo segnalato di come fosse pericolosa per il personale la situazione all'interno dei corridoi delle sezioni, dove vi è una gran massa di detenuti non impegnati e di alcuni passaggi in comune tra detenuti e personale. Segnalazione che è rimasta tale perchè l'Amministrazione Penitenziaria non ha provveduto a tentarla di risolverla».

Conclude il comunicato: «Da questo gravissimo episodio, sperando che sia l'ultimo, come Fp Cgil abbiamo

chiesto un confronto urgente con il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, che è il massimo organo di controllo e di presenza decentrato dell'Amministrazione Penitenziaria, a cui chiediamo dei protocolli d'intervento, che mancano, e l'avvio di lavori affinchè non vi siano passaggi comuni tra poliziotti e detenuti».