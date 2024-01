MESTRE (VENEZIA) - Nebbia fitta in Veneto, la situazione meteorologica di oggi, sabato 27 gennaio, ha creato disagi anche all'aeroporto di Venezia: voli in ritado e passeggeri fermi in attesa di sapere se potranno o meno partire.

Nella sala d'attesa dell'aeroporto cul tabellone delle partenze campeggia l'avviso "in attesa di notizie" per molti voli.