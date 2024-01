Ryanair punta su Trieste: «600 nuovi posti di lavoro». E attacca Venezia: «Alzano le tasse e perdono passeggeri»

TRIESTE - Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. Lo ha confermato oggi l'amministratore delegato Eddie Wilson oggi, 25 gennaio 2024, in una conferenza stampa a Trieste, nella sede della Regione Friuli, sottolineando che la scelta di Trieste come hub creerà 600 posti di lavoro.