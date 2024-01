Wizz Air riprende i voli diretti da Venezia a Chisinau, già disponibili i biglietti

VENEZIA - La compagnia low cost Wizz Air annuncia la ripresa dei voli diretti da Venezia a Chisinau, capitale della Moldavia, a partire dal 31 marzo. Le operazioni riprenderanno anche per la rotta che collega Budapest a Chisinau. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com o tramite l'app mobile della compagnia, con tariffe a partire da 19,99 euro. Dall'aeroporto Marco Polo i voli partiranno due volte a settimana, il giovedì e la domenica. Il mese scorso Wizz Air ha ripreso le operazioni per Chisinau anche dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Per incrementare ulteriormente la connettività, la compagnia aerea sta aumentando la frequenza dei voli tra Roma/Milano e la Moldavia a tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e la domenica.

Ultimo aggiornamento: 15:32

