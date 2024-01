Nebbia fitta, caos in aeroporto. Voli Ryanair in partenza dal Canova di Treviso in ritardo anche di due ore

TREVISO - Nebbia fitta, caos voli nell'aeroporto Canova di Treviso. Ritardi su ritardi per gli aerei in partenza a causa dell'intensa presenza di foschia e i passeggeri in attesa rischiano di veder rinviata la loro partenza anche per diverso tempo.

I voli in ritardo, sono quelli della compagnia Ryanair con destinazione Saragozza (Spagna) e Thessaloniki, la città di Salonicco in Grecia. Gli aerei sarebbero dovuti partire rispettivamente alle 11.10 e alle 11.55 ma i ritardi stimati sono di più di un'ora. In particolare quello per la città greca, da tabellone, dovrebbe partire intorno alle 14.30.