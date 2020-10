Torna l'acqua alta a Venezia: è iniziato il sollevamento del Mose

VENEZIA - È iniziato poco fa a Venezia il sollevamento del Mose, che per la seconda volta - era già successo il 3 ottobre - servirà a fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale. Per le 10.45 è previsto un picco di 135 cm sul medio mare. Nell'arco di un'ora le paratoie dovrebbero sbarrare il passaggio alle bocche di porto, fermando così la crescita della marea in laguna, dove l'ordinanza della Capitaneria ha già provveduto a interdire la navigazione.

