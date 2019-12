«Sabato acqua altissima a 180»: previsione da incubo, ma il sito sbaglia

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Un metro e ottanta. No, un metro e settantacinque, anzi no, un metro e sessanta. O forse un metro e venti? Da sabato a Venezia, ma anche a Burano, Murano e Pellestrina, girano voci strane su quello che potrebbe accadere in laguna il prossimo fine settimana. Voci che girano sui social, ma anche di persona in persona e piano piano, si fa strada come la Calunnia del Barbiere di Siviglia: “Piano piano, terra terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando; nelle orecchie della gente s’introduce destramente e le teste...