Guerra agli accampamenti abusivi: scattano tre sgomberi a settimana, oggi il primo

MESTRE - Entra in una nuova fase il programma operativo "Oculus": dopo una serie di incontri preparatori tra Assessorato alla sicurezza del Comune Venezia, Veritas e Comando Polizia locale, è stato infatti dato il via oggi alla prima operazione prevista nell'ambito di "Oculus plus". Se sino ad ora il programma "Oculus" prevedeva uno sgombero di grosse dimensioni una volta al mese, ora gli sgomberi avranno la frequenza di tre alla settimana. L'obiettivo è di ridurre progressivamente il numero di sbandati presenti nel territorio comunale.



La prima operazione "Oculus Plus" è scattata sotto il cavalcavia di Mestre-Marghera, con la rimozione di alcuni accampamenti. Complessivamente sono stati rimossi oltre venti giacigli e materiale vario da bivacco. Le operazioni saranno ripetute nei prossimi giorni, con l'impiego di una pattuglia di Polizia locale e un autocarro Veritas con due operatori. Ad oggi sono 112 le aree e gli edifici oggetto di intervento nell'ambito del programma.

