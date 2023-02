A4, Tir frena bruscamente, il carico sfonda la cabina: caos nel tratto maledetto

SAN STINO - La frenata improvvisa e il carico che si sposta dal Tir: code nel tratto maledetto della A4 nel pomeriggio di oggi 23 febbraio 2023. La segnalazione è arrivata dalla concessionaria Autovie Venete che ha disposto la chiusura della corsia di marcia nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Triest. Il conducente di un TIR si è ritrovato a quanto pare un ostacolo all'improvviso di fronte e per evitare l'impatto ha frenato bruscamente provocando lo spostamento del carico nella cabina di guida. Sul posto sono intervenuti gli ausiliari di Autovie Venete insieme al soccorso meccanico per rimettere in sicurezza il pesante mezzo. Inevitabili le conseguenze per la viabilità con rallentamenti e code per chi si dirige verso Trieste.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA