Schianto in autostrada: la macchina finisce ribaltata sulla A4, ferite le tre persone a bordo

Incidente nel Veneziano questa mattina, sabato 1 aprile, sull'autostrada A4, tra Meolo e San Donà di Piave: un'auto è finita ribaltata sulla carreggiata per cause ancora da stabilire, lo schianto è avvenuto in direzione Trieste. Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, si tratta di due uomini, classe '45 e '51, e una donna, classe '87.