Schianto in A4, il Tir prende fuoco: ustionato il camionista

Schianto tra Tir in A4 tra i caselli di Portogruaro e di San Stino di Livenza, un mezzo pesante prende fuoco ed è caos. L'allarme è arrivato verso le 11.30 al 115 per uno schianto tra tre mezzi pesanti. Nel botto uno dei Tir ha preso fuoco. Immediato l'invio dei soccorsi, arrivati con i Vigili del fuoco di Portogruaro e di Motta di Livenza.

L'autostrada è stata chiusa al nodo di Portogruaro in direzione di Venezia. Chiuso anche lo svincolo di accesso per chi da Portogruaro si dirige verso il capoluogo lagunare.

Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i sanitari del 118 con gli Ausiliari della concessionaria autostradale. Uno dei camionisti, mentre cercava di mettersi in salvo, ha riportato delle ustioni ed è stato trasferito in ospedale. Gli agenti della Polizia autostradale di San Donà stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA