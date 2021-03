Ztl, ecco tutte le regole e come ottenere i permessi

UDINE - Razionalizzazione dei permessi e regole chiare per evitare di ripetere gli errori del passato. Oltre al disciplinare per la nuova area pedonale, Palazzo D'Aronco ha predisposto anche la bozza di quello per la zona a traffico limitato che prevede tre tipi di autorizzazione, rilasciati dalla Polizia locale, per circolare e sostare nel cuore della città. La prima è il permesso a tempo indeterminato (non soggetto a scadenza, a meno che non vengano meno i requisiti) che sarà rilasciato, ad esempio, ai residenti in ztl e in ap, ai medici in visita domiciliare, agli artigiani, alle imprese e alle ditte di commercio che operano nella ztl e ai trasporti valori (a tutti loro, è consentita la sosta di 30 minuti negli stalli di carico scarico), così come a chi possiede un passo carraio interno alla zona a traffico limitato o ai disabili muniti di contrassegno (che potranno sostare negli stalli riservati). Il secondo tipo di autorizzazione è quella temporanea, che avrà durata di tre anni e consentirà transito e sosta (massimo 60 minuti) a categorie come attività commerciali/artigianali e pubblici esercizi per operazioni di carico e scarico (dalle 4 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30, orari già ampliati rispetto ad ora e che l'amministrazione è disposta ad aumentare ancora); infine, ci saranno i pass, permessi temporanei di breve durata (da 15 minuti a 24 ore e, in caso di eventi fino a 6 giorni) che consentiranno il transito e la sosta previa richiesta motivata che servirà ad esempio a clienti o esercenti che debbano trasportare un acquisto voluminoso, oppure a idraulici ed elettricisti che debbano intervenire per riparazioni.

OCCASIONALI

Per gli accessi occasionali si dovranno inoltrare le richieste via mail prima del transito in ztl mentre disabili con contrassegno, clienti di farmacie e di alberghi all'interno dell'area, artigiani per interventi di emergenze e gestori di servizi pubblici potranno comunicare l'ingresso anche a posteriori, ma entro le 72 ore. «L'attuale area pedonale è praticamente sovrapposta alla zona a traffico limitato ha spiegato il vicesindaco e assessore alla mobilità, Loris Michelini -; abbiamo quindi delimitato le tre aree, ap, ztl e traffico pedonale privilegiato, che avranno disciplinari diversi così da fare ordine: con oltre 90 delibere succedutesi nel tempo, infatti, si era arrivati a più di 8mila permessi. Tenendo conto che l'area pedonale, che sarà chiusa da barriere mobili per evitare accessi irregolari, ha un diametro di 100 metri, con una punta di 110, abbiamo quindi pensato che è importante ricavare, dentro la ztl, stalli di carico e scarico sufficienti sia per le necessità dei residenti sia per quelle delle attività economiche. Il tutto poi viene integrato da un lato con il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dall'altro con il biciplan per la mobilità lenta».

CONFRONTI

Adesso, ci saranno i confronti con i vari portatori di interesse (categorie e associazioni) per cercare una sintesi: «Gli uffici stanno vagliando le osservazioni pervenute, cui daremo risposta, e riapriremo il confronto. Alla fine, però, dovremo prendere una decisione: è il compito della politica. Una volta attuati i provvedimenti potremo comunque modificarli, ma serve un punto di partenza. Noi speriamo di andare a regime entro l'anno ha commentato Michelini -: una volta approvati i regolamenti, infatti, manderemo gli avvisi affinché tutti coloro che ora hanno i pass si presentino alla Polizia locale e, se hanno i requisiti, gli verranno rilasciati i nuovi permessi, un'operazione che richiederà almeno tre mesi. Poi, ci sarà l'accensione delle telecamere, ovviamente dopo aver dato adeguata pubblicità. Vogliamo che ci sia sicurezza e chiarezza delle regole, per evitare l'errore dei predecessori che ha portato a 30mila multe».