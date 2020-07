Vola con il Tir e finisce con le ruote all'aria in mezzo autostrada: traffico in tilt sulla A23

Perde il controllo del Tir e si rovescia in autostrada. L'incidente ha paralizzato il nodo viario di Palmanova tra le autostrade A23 e A4. È accaduto stasera verso le 20 nel tratto della A23 in direzione di Venezia. Il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del pesante mezzo, finendo con le ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine con la Polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Una lungo coda di veicoli si è formata in A23, in un momento tra l'altro già difficile per il traffico con la chiusura della A4 per i lavori della Terza corsia. © RIPRODUZIONE RISERVATA