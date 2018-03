Pasquetta nella valle d'incanto: tra chiesette, botteghe contadine e sentieri tra i vigneti

di Paola Treppo

PREPOTTO (Udine) - Indecisi su cosa fare a? La Proloco Nediške Doline Valli del Natisone propone un’inedita visita a quattro luoghi di culto immersi in paesaggi di straordinaria. Si trovano tutti nell’area del comune di, in una meravigliosa posizione con vista sulla vallata e sui colli circostanti. La visita comincia alle 9.30 a. Imboccando un sentiero tra isi raggiunge la frazione di Cladrecis dove c'è la chiesetta di San Nicolò, cuore della piccola borgata con vista fino al mare.Si prosegue percorrendo un sentiero fra i boschi che porta nel borgo di Fragielis, dove si visita la chiesetta di Santa Lucia, un'altra oasi di spiritualità. L’ingresso a capanna, il tetto dell’abside con l’originale copertura a lastroni di pietra, i vigneti che la circondano, annunciano l’altare e gli affreschi popolareschi dello Spirito Santo in forma di colomba, le sante Lucia, Apollonia e Anna, San Silvestro Papa, gli angeli, il sole e la luna.Da qui, con un sentiero Cai, si raggiunge la chiesetta dei Tre Re che si erge maestosa in una radura in un bosco di castagni e faggi, sorvegliata da un enorme. L’attuale edificio sacro è datato 1470. Nelle chiavi principali sono raffigurati i Re Magi, la Vergine con il bambino e Sant'Anna. In un vano nell’altare furono rinvenuti alcuni frammenti, reliquie attribuite della tradizione ai Santi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. La peculiare dedicazione della chiesa ai tre santi, popolari in area slava e germanica, rappresenta un caso unico in Friuli.Si riprende il cammino e toccando i contrafforti del Santuario di Castelmonte si raggiunge la Bottega Contadina di Mario Midun per il ristoro. Per prati, sentieri e boschi si ritorna a San Pietro di Chiazzacco, l’antico borgo in Casago che si annuncia con il suo caratteristico campanile.Già dall’esterno la chiesetta di San Pietro di Chiazzacco mostra tutta la sua eccezionalità: sotto l’ingresso a capanna, ecco, ai lati del portone, gli affreschi di san Cristoforo e di San Giorgio e il, protettori contro le alluvioni e le altre calamità. All'interno la: 18 figure ornano la volta absidale, fra cui le sante vergini capitali di cui era molto diffuso il culto nel Friuli medioevale. Info sulla visita Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone www.vallidelnatisone.eu.