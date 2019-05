Vagoni "impazziti", la Procura apre un'inchiesta per disastro ferroviario

UDINE - La Procura di Udine ha aperto un'inchiesta sul caso dei sei vagoni merci che nella tarda mattinata di lunedì, per ragioni ancora da accertare, si sono mossi autonomamente scivolando sulla tratta ferroviaria Udine-Gorizia per diversi chilometri prima di fermarsi tra Cormons e Capriva. La magistratura ipotizza al momento il pericolo di disastro ferroviario. La decisione è stata presa a seguito dell'informativa sull'accaduto depositata oggi in Procura dalla Polizia ferroviaria che ha avviato gli accertamenti. «Stiamo valutando nei confronti di chi iscrivere il fascicolo», spiega il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. «La dinamica presenta punti non ancora chiari - aggiunge il Procuratore - affideremo una perizia per chiarire l'accaduto». I vagoni restano dunque al momento sotto sequestro in un'area nei pressi della stazione di Gorizia. Il fascicolo è affidato al pm di turno Lucia Terzariol che si coordinerà con i colleghi della Procura di Gorizia per stabilire la competenza del caso che sarà con ogni probabilità a Udine.

