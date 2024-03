Fermato in A4 per un controllo la Polizia scopre che è un ricercato in fuga: 30enne arrestato

UDINE - Destinatario di un'ordinanza di misura cautelare in carcere del tribunale di Monza, un 30enne di origini rumene è stato fermato nella mattinata di domenica, 17 marzo, dalla polizia stradale nell'area di servizio di Gonars.

L'uomo stava viaggiando sull'autostrada A4 su una Mercedes classe C. Con lui la famiglia.

Latitante in fuga

Dopo un breve accertamento attraverso la banca dati, è emerso che l'uomo in fuga disponeva dell'applicazione della misura cautelare per mancata ottemperanza alle misure cui lo stesso conducente era stato sottoposto in precedenza. Al termine delle verifiche e della notifica dell’Ordinanza il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova si è proceduto quindi all’esecuzione con l’accompagnamento in carcere. Il 30enne è stato portato nella Casa Circondariale di Udine via Spalato dove sarà trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Alla guida sotto effetto di cannabinoidi

Non è stato l'unico intervento della giornata. I controlli sono proseguiti anche nella tarda serata, quando nella zona Nord della città una pattuglia della Polizia Stradale di Udine ha sottoposto a controllo un giovane alla guida di una Bmw. Lo stesso, che appariva agli Agenti fin da subito “scosso” e in preda ad una “particolare agitazione”, dopo i primi accertamenti veniva accompagnato presso il vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine e dopo essere stato sottoposto ad esami clinici e visita medica emergeva uno stato psicofisico alterato per l’assunzione di “cannabinoidi”. Immediato il ritiro della patente di guida ed il sequestro della macchina. Il conducente è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I controlli della Polizia Stradale per la verifica dello stato psicofisico dei conducenti alla guida, causa di gravi incidenti stradali, proseguiranno e verranno intensificati durante i prossimi fine settimana e festività Pasquali.