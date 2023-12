Pedaggio autostradale non pagato: lo fermano sulla A23 e scoprono che è un latitante

UGOVIZZA (UDINE) - La polizia lo ferma perché non paga l'autostrada e si scopre che deve scontare una pena di un anno e mezzo di carcere. È quanto accaduto lungo l'autostrada A23, alla barriera autostradale di Ugovizza (Udine), in uscita Stato, in direzione Austria.

Un uomo di 37 anni, cittadino italiano residente in Lombardia, alla guida di un furgone con targa estera, ha omesso il pagamento del ticket, ma è stato immediatamente fermato dalla pattuglia della Stradale. Dal controllo dei sistemi informatici, si è scoperto che si trattava di un latitante - peraltro recidivo nell'omettere il pagamento del pedaggio autostradale -, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso recentemente dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.