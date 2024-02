Controlli di retrovalico, tre latitanti arrestati al confine dopo dieci anni

TRIESTE - A gennaio i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Aurisina hanno arrestato, durante una serie di controlli di retrovalico, tre cittadini romeni destinatari di un ordine di carcerazione. Nel primo caso i militari dell'Arma hanno rintracciato e arrestato un 48enne che deve scontare una pena di 7 mesi e 29 giorni di detenzione per un furto aggravato commesso nel 2012, quando in provincia di Torino era stato sorpreso a rubare del gasolio da un autotreno in sosta.

Nei confronti del secondo arrestato era stato invece emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Udine: l'uomo, 48 anni, deve scontare 6 mesi di reclusione per porto di armi e oggetti atti a offendere dopo che, a seguito di una perquisizione dei carabinieri avvenuta a Codroipo nel 2012, era stato trovato in possesso di attrezzi vari di cui non sapeva giustificare il possesso.

Il terzo latitante, un uomo di 39 anni, è stato rintracciato mentre rientrava in Italia dalla Romania: nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione della Procura di Milano per 7 mesi e 29 giorni di reclusione per un furto aggravato commesso nel 2011 nel capoluogo meneghino.