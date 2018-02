Tampona l'auto di un poliziotto e scappa: era ubriaco

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA e GRADISCA D'ISONZO -un agente dellache si sta recando al lavoro con la sua automobile nella sede della Sottosezione die poisenza prestare aiuto e senza chiamare i soccorsi. Fermato dai carabinieri e sottoposto all'è risultato positivo: guidava con un, quindi 6 volte il limite consentito dalla legge.È successo nella prima serata di ieri, sabato 17 febbraio, intorno alle 19, sulla strada provinciale 126, nel comune di. L'uomo, 47 anni, di, era alla guida di una Citroen Xsara Picasso quando ha tamponato l'agente di polizia, 53 anni, di, mentre stava raggiungendo il suo posto di lavoro alla guida di una Ford Fiesta.Il 47enne non si è fermato ed è scappato ma la sua fuga è durata poco: i militari dell'Arma del Norm della Compagnia di Palmanova lo hanno inseguito e lo hanno fermato dopo poco:all'altezza del polo dello shopping di Bagnaria Arsa, in un punto della strada molto trafficato.È statoa piede libero per fuga,e guida in stato diLa vettura è stata posta sottoe la sua patente ritirata. Nell'incidente, l'agente della polizia stradale di Palmanova è rimasto ferito ed è stato medicato in. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.