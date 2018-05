Trovato annegato nel fiume dopo 2 giorni di ricerche, disposta autopsia

di Paola Treppo

TURRIACO (Gorizia) - Dopo due giorni di ricerche in acqua è stato trovatoil 51enne discomparso domenica pomeriggio 30 aprile da un parco che sorge a poca distanza dal fiume. La salma era stata avvistata intorno alle 18, sempre di domenica, da due ragazzi del posto che stavano prendendo sole sulla riva e che hanno visto un corpo senza vita, trascinato dalla corrente.I giovani avevano subito chiamo i soccorsi ma poi era sceso il buio e le operazioni di recupero non avevano portato ad alcun risultato in giornata. Oggi, martedì primo maggio, intorno alle 12, i vigili del fuoco sono riusciti a individuare la salma che era rimasta impigliata in un tratto del fiume a poca distanza dalla base operativa allestita dai pompieri, vicino al Chiosco Poiana.Il corpo è stato portato a riva. Per accertare le cause del decesso il magistrato ha disposto l'. Alle ricerche hanno collaborato idi, l'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco di Venezia, i pompieri di Monfalcone e di Gorizia. Per le indagini del caso procedono i carabinieri della Compagnia di Monfalcone. Non sono chiare al momento le cause dell'; non si tratta a ogni modo di un decesso che vede responsabilità di terze persone. L'uomo, D.Z., era sposato e lascia una figlia.